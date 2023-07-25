الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في السودان تحول إلى "كارثة كاملة"

وكالات

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الثلاثاء، إن الأزمة السودانية حولت الوضع الإنساني المتردي إلى "كارثة كاملة"، مشيراً إلى اعتقال أكثر من 20 عاملاً في مجال الإغاثة الإنسانية منذ بدء الصراع في 15 أبريل الماضي.

وأضاف كلیمنتین نكویتا سلامي، منسق الشؤون الإنسانیة في السودان، في بيان، أن مصير بعض العاملين في المجال الإنساني "لا يزال غير معلوم".

وأوضح أن ما لا يقل عن 18 عاملاً في مجال الإغاثة، لقوا حتفهم منذ اندلاع الاشتباكات في السودان قبل 100 يوم.