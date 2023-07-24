رئيس وزراء اليونان: نخوض حربا مع حرائق الغابات

أثينا - (د ب أ):

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الاثنين إن بلاده تخوض "حربا" مع حرائق الغابات المستعرة في 64 منطقة في مختلف أنحاء البلاد اليوم الاثنين ومنذ أكثر من أسبوع ، وأجبرت السلطات على إجلاء عشرات الآلاف من السائحين على العديد من الجزر السياحية.

ولا يزال خطر اندلاع حرائق مرتفع للغاية. وحذرت هيئة الدفاع المدني اليونانية اليوم الاثنين من أن هذا ينطبق على منطقة أثينا الكبرى وشبه جزيرة بيلوبونيز والكثير من الجزر في بحر إيجة.

وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر الوضع الخطير خلال الأيام المقبلة.

وقد اندلعت أسوأ الحرائق على جزر رودس وكورفو ووابية اليوم.

ويواصل حريق كبير اشتعاله في جزيرة رودس لليوم السابع على التوالي اليوم الاثنين. وقد جرى نقل نحو 20 ألف شخص من الجزيرة الواقعة في جنوب شرق البلاد لأماكن أكثر آمنا أمس الأول السبت، فيما تعد إحدى أكبر عمليات الاجلاء في اليونان.

وتشير تقديرات إلى أنه لا يزال هناك 9500 شخص في رودس يقيمون في قاعات ومدارس أو لدى سكان محليين.

وقد تسبب الحريق المشتعل في رودس في تدمير نحو 10% من فنادق الجزيرة، وفقا لرئيس الوزراء.

وقد تم السيطرة على حريق في جزيرة كورفو بشمال غرب البلاد اليوم.

وخلال الليل، قامت السلطات المحلية بإجراءات احترازية وإجلاء نحو ألف سائح و1500 من سكان الجزيرة.

وقد قام أفراد خفر السواحل اليوناني بإجلاء 2406 أشخاص في ظل امتداد حرائق الغابات، مما يهدد 17 مستوطنة على الجانب الشمالي لجزيرة كورفو، وفقا لما قاله متحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق في اليونان اليوم..

وجرى إرسال أفراد طواقم لإخماد الحرائق من تركيا ومصر لتعزيز جهود أفراد قوات الإطفاء في اليونان.

ولأول مرة منذ نحو أسبوعين، أعلن خبراء الارصاد في اليونان أنه من المتوقع تراجع درجات الحرارة الخميس المقبل.

ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة لنحو 35 درجة مئوية، وهي درجة الحرارة الاعتيادية في هذا الوقت من العام.

ولكن قبل تراجع درجات الحرارة، سوف تسجل اليونان الأربعاء المقبل درجة حرارة مرتفعة تبلغ 46 درجة مئوية.

وسوف تتراجع درجة الحرارة نتيجة الرياح الشمالية القوية، وحذرت هيئة الدفاع المدني من أن حرائق الغابات قد تخرج عن السيطرة مجددا بسبب هذه الرياح القوية.

وقال ميتسوتاكيس خلال مناقشة برلمانية، بثتها الاذاعة الحكومية، إن الوضع الذي وجدت اليونان نفسها فيه ناجم عن التغير المناخي.

وتقدم ميتسوتاكيس بالشكر لجميع الذين ساعدوا في جهود إخماد الحرائق في أنحاء البلاد خلال الايام الماضية.

وأشار إلى أن عدم تسجيل خسائر بشرية حتى الآن بسبب حرائق الغابات في عدة مناطق يرجع إلى جهود رجال الإطفاء والدفاع المدني وخفر السواحل والمتطوعين. وحذر من أن الخطورة سوف تستمر خلال الأيام القليلة المقبلة.