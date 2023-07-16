وزير الدفاع البريطاني يعتزم ترك منصبه في وقت صعب لسوناك
لندن - (د ب أ):
يعتزم وزير الدفاع البريطاني بن والاس ترك منصبه في حكومة ريشي سوناك في التعديل الوزاري المقبل ويتنحى في الانتخابات العامة المقبلة ، مما يغذي شعورا متزايدا باليأس في حزب المحافظين الحاكم قبل أسبوع صعب عندما تنفجر الإحباطات الداخلية إلى العلن، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وقال والاس، وزير الدفاع المحافظ الأطول خدمة والذي يحظى بشعبية طويلة بين القاعدة الشعبية لحزب المحافظين، لصحيفة" صنداي تايمز"، إنه على الرغم من أنه لا يزال داعما لسوناك، فإن الوقت مناسب للتنحي بعد أربع سنوات في هذا المنصب و 18 عاما كعضو في البرلمان.
ويعد التوقيت صعبا بالنسبة لسوناك ، الذي يدافع حزبه عن مقاعد في 3 انتخابات خاصة يوم الخميس بعد أن قرر بعض نوابه - بمن فيهم سلفه بوريس جونسون - الاستقالة على الفور بدلا من الانتظار حتى العام المقبل.
ويواجه سوناك أيضا بيانات تضخم جديدة يوم الأربعاء ستعطي الناخبين صورة أفضل عما إذا كان يروض زيادات الأسعار كما وعد.
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