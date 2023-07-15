تفاقم التوتر في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

بيروت - (بي بي سي)

أطلقت قوات إسرائيلية السبت قنابل دخانية باتجاه تجمع على الحدود اللبنانية على تخوم مزارع شبعا. عند خط الانسحاب الحدودي في مزرعة بسطرة. بحسب الإعلام اللبناني.

وضم التجمع صحافيين إلى جانب النائب قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير التي يتزعمها رئيس البرلمان نبيه بري.

وقال مراسل وكالة الأنباء الفرنسية إن القوات الإسرائيلية أطلقت عدداً من القنابل الصوتية والدخانية باتجاه التجمع، ولم يصدر أي تعليق من إسرائيل، لكن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) قد أفادت في بيان لها، أن القوات الإسرائيلية استخدمت القنابل المسيلة للدموع بعد عبور عشرات اللبنانيين إلى جنوب الخط الأزرق في مزرعة بسطرة.

والخط الأزرق هو خط وقف إطلاق النار الذي رسمته الأمم المتحدة بعد انسحاب إسرائيل من لبنان في عام 2000. وأشارت قوة اليونيفيل إلى أن "عدداً من الحوادث أثار في الأيام الأخيرة التوتر، وإثر الحادثة، أجرى رئيس بعثة يونيفيل وقائدها العام اتصالات بالجانبين اللبناني والإسرائيلي.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن عددا من الأفراد اقتربوا من السياج الأمني الشمالي وحاولوا تخريبه، واستخدمت قواته وسائل لإبعادهم". وأتى حادث الأربعاء بعد أقل من أسبوع على إطلاق الجيش الإسرائيلي قذائف عدة باتجاه الأراضي اللبنانية.

وقامت إسرائيل خلال الأسابيع الماضية ببناء سياج حول بلدة الغجر، الأمر الذي أثار حفيظة لبنان، ويطالب لبنان باستعادة الجزء الشمالي من الغجر وباستعادة مناطق حدودية من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.