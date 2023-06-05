انهيار أرضي يودي بحياة 19 شخصا في جنوب غرب الصين
بكين - (د ب ا)
ذكرت وسائل إعلامية اليوم الاثنين أن 19 شخصا لقوا حتفهم وأصيب خمسة آخرون إثر وقوع انهيار أرضي في جنوب غرب الصين.
ونقلت وسائل الاعلام عن السلطات المحلية القول إن الحادث وقع صباح أمس الأحد في منطقة غابة في يونجشينج بالقرب من مدينة ليشان في إقليم سيشوان.
وقالت السلطات إن أكثر من 600 شخص شاركوا في أعمال الانقاذ، كما تم استخدام معدات ثقيلة.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة " شينخوا " أنه تم فتح تحقيق للوقوف على سبب الإنهيار الأرضي.
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