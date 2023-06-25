قوات الدعم السريع: الاستيلاء على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي في السودان

القاهرة - (د ب ا):

أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الأحد الاستيلاء على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي جنوب العاصمة السودانية الخرطوم .

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم قوات الدعم السريع في بيان على فيسبوك اليوم الأحد.

وقال البيان " قوات الدعم السريع تمكنت اليوم، من السيطرة التامة على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي والتي كنا نتمنى أن تنأى بنفسها عن هذا الصراع الذي تديره المليشيا الانقلابية ويسعون فيه للوقيعة بين أبناء الوطن الواحد."، في إشارة إلى القوات المسلحة السودانية .

وأضاف البيان " حذرنا مراراً وتكراراً قيادة وقوات الشرطة من الدخول في هذه المعركة التي هم ليسوا طرفاً فيها وقطع الطريق أمام محاولات قادة الانقلاب لتوسيع دائرة الحرب لكنهم لم يستبينوا النصح.

وتابع"إننا نجدد الدعوة لكل الشرفاء في كافة الأجهزة النظامية خاصة شرفاء القوات المسلحة بالانضمام إلى خيار الشعب، وترك قادة الانقلاب ليواجهوا مصيرهم المحتوم والذي سيكون قريباً على يد أبطالنا الأشاوس".

يشار إلى أن قتالا يدور بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دخل شهره الثالث ، ماأسفر عن مقتل المئات ونزوح الملايين داخل البلاد وإلى دول الجوار .