الاتحاد الأوروبي للسلاح يقرر تعليق أتحادي روسيا وبيلاروس

شورزو - (د ب أ)

قرر الاتحاد الأوروبي للسلاح تعليق عضوية اتحادي روسيا وبيلاروس بسبب التحريض المشترك من قبل دولتيهما على الحرب في أوكرانيا.

وقررت الجمعية العمومية للاتحاد الأوروبي للسلاح على هامش دورة الألعاب الأوروبية المقامة في كراكوف عدم السماح للمبارزين والمسؤولين من البلدين بالمشاركة في الأحداث والبطولات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي.

اقتراح الاتحاد الأوكراني للسلاح باستبعاد البلدين تمت الموافقة عليه من قبل أغلبية الأعضاء البالغين 43 اتحادا التي تشكل الاتحاد الأوروبي للسلاح.

ولكن، سيسمح للمبارزين من روسيا وبيلاروس بالتنافس كرياضيين محايدين في البطولات التي يستضيفها الاتحاد الدولي للعبة.

وبعد منع المبارزين من البلدين من المشاركة في دورة الألعاب الأوروبية، نقل الاتحاد الأوروبي البطولات الفردية، الحاسمة للتأهل لأولمبياد باريس 2024، من بولندا إلى بلغاريا في آخر لحظة.

في المقابل، ستقام منافسات الفرق الأوروبية كما هو مخطط لها في كراكوف حتى الخميس، حيث لا يُسمح للفرق من روسيا وبيلاروس بشكل عام المشاركة في المنافسات العالمية، وفقا لما أوصت به اللجنة الأولمبية الدولية.

وفي دورة الألعاب الأوروبية، تم استبعاد روسيا وبيلاروس تماما من كل الرياضات.