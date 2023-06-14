"أهلاً بكم في جنازتي".. رجل يزيف وفاته لهذا السبب (فيديو)

وكالات

ادعى رجل بلجيكي وفاته وحضر جنازته بطائرة مروحية فيما اعتبره "مقلب" لأقاربه وأصدقائه ليعرف من سيحضر جنازته ويحزن على فقدانه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن رجل بلجيكي يدعى دافيد بيرتن البالغ 45 عامًا، وهو صناع محتوى على منصة "تيك توك"، رتب مع زوجته وأبنائه جنازة وهمية وروجوا خبر كاذب بشأن وفاته.

ساعدت إحدى بناته في نشر رسائل الحداد على "وفاة" والدها على التطبيق قبل الجنازة التي أقيمت بالقرب من لييج. وكتبت: "ارقد بسلام يا أبي، لن أتوقف عن التفكير بك يوماً، لماذا الحياة ليست عادلة، لماذا أنت؟ كنت ستصبح جداً، والحياة كلها لا تزال أمامك. أحبك! كلنا نحبك! ولن ننساك أبداً".

وعن سبب تزييف جنازته قال بيرتن إنه أراد معرفة من سيأبه لوفاته.

وخلال الجنازة التي أقيمت مدينة لييج البلجيكية ظهر بيرتن في المروحية قائلاً: ""تحياتي لكم جميعًا، أهلاً بكم في جنازتي"، وعانقه عددًا من الحضور فيما أبدى مشيعون آخرون استياءهم من طريقة مزاحه.

وأثار المقلب الصادم جدلاً واسعًا على "تيك توك" بين مرحبين بالفكرة وآخرين انتقدوا تحويل الفاجعة إلى مقلب للتسلية.