أوكرانيا تستهدف مبنى خط أنابيب نفطي في روسيا بطائرتين مسيرتين

وكالات

أعلن حاكم منطقة بسكوف غربي روسيا ميخائيل فيديرنيكوف، عن "تعرض مبنى إداري لخط أنابيب النفط لأضرار جراء تعرضه لهجوم بطائرتين مسيرتين دون إصابة أي من الأشخاص".

وأوضح فيديرنيكوف، عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه "في البداية، تضرر المبنى نتيجة هجوم بطائرتين من دون طيار، وتستند النتائج النهائية حول تقييم الحادث لبحث فرق العمل".

يذكر أنه في شهر في أيلول 2022، تعرضت خطوط الأنابيب الروسية "نورد ستريم" و"نورد ستريم 2" التي توصل الغاز من روسيا إلى ألمانيا لسلسلة تفجيرات كبيرة.