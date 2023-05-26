حسن نصرالله يهدد نتنياهو بـ"الحرب الكبرى" (فيديو)
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في كلمة، الخميس، الأمر الذي أثار تفاعلا.
وتداول نشطاء مقطع فيديو للجزء الذي رد فيه نصرالله على نتنياهو حيث قال: "يعني بدي أنبه الإسرائيلي الذي هدد قبل يومين ثلاثة وكل شوي يقول الحرب الكبرى، على مهلك احنا عم نحكي عن الحرب الكبرى.. هذه الحرب الكبرى إذا كنت مخمنها انها مع الفلسطينيين بس أو مع اللبنانيين بس فأنت مشتبه".
وتابع قائلا: "هذه الحرب الكبرى بمعزل عن المواقف الرسمية ستضيق ساحاتها وميادينها بالمقاتلين لا اريد الحديث عن ملايين المقاتلين عن مئات آلاف المقاتلين".
وأضاف: "هنا أنا أدعي وجود تفوق هائل وكبير في البعد الإنساني والبشري و النوعي والكمي في الصراع مع هذا العدو خصوصا أنه إذا أراد حربا كبرى فكل الحدود ستفتح ليس مثل الأيام القديمة".
السيد نصرالله :
" رداً على تهديدات نتنياهو: نحن عم نحكي عن الحرب الكبرى، وستضيق ساحاتها المقاتلين"#عيد_المقاومة_والتحرير pic.twitter.com/YVkn11eC9k
— علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) May 25, 2023
سوق مصراوى
-
تبدأ من 22 جنيها.. أسعار اللمبات الكهربائية الموفر للطاقة: فاتورتكتفاصيل
-
أفضل بادي سبلاش لصيف 2023 يبدأ من 36 جنيهاتفاصيل
-
أفضل وأقوي كريمات لعلاج الطفح الجلدي للأطفال في الصيف يبدأ من 14 جنيهاتفاصيل
-
أفضل أنواع القلاية الكهربائية وأسعارهاتفاصيل
-
أفضل المنتجات للعناية بالشعر الجاف في الصيف بخصم حتى 35%تفاصيل
-
10 أدوات تساعد على ممارسة الرياضة في المنزل.. بأسعار تبدأ من 60 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: