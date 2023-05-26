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حسن نصرالله يهدد نتنياهو بـ"الحرب الكبرى" (فيديو)

04:43 م الجمعة 26 مايو 2023
حسن نصرالله يهدد نتنياهو بـ"الحرب الكبرى" (فيديو)

حسن نصرالله

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في كلمة، الخميس، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وتداول نشطاء مقطع فيديو للجزء الذي رد فيه نصرالله على نتنياهو حيث قال: "يعني بدي أنبه الإسرائيلي الذي هدد قبل يومين ثلاثة وكل شوي يقول الحرب الكبرى، على مهلك احنا عم نحكي عن الحرب الكبرى.. هذه الحرب الكبرى إذا كنت مخمنها انها مع الفلسطينيين بس أو مع اللبنانيين بس فأنت مشتبه".

وتابع قائلا: "هذه الحرب الكبرى بمعزل عن المواقف الرسمية ستضيق ساحاتها وميادينها بالمقاتلين لا اريد الحديث عن ملايين المقاتلين عن مئات آلاف المقاتلين".

وأضاف: "هنا أنا أدعي وجود تفوق هائل وكبير في البعد الإنساني والبشري و النوعي والكمي في الصراع مع هذا العدو خصوصا أنه إذا أراد حربا كبرى فكل الحدود ستفتح ليس مثل الأيام القديمة".

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حسن نصرالله نتنياهو الحرب الكبرى

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