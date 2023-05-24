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BBC

الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الأراضي الفلسطينية

01:22 م الأربعاء 24 مايو 2023
الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الأراضي الفلسطينية

الجيش الإسرائيلي

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(بي بي سي)

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية 15 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

واقتيد المعتقلون إلى مراكز التحقيق، بحسب مصادر الجيش الإسرائيلي.

وقالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي شن في الليلة الماضية حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية تخللتها مواجهات في مخيم الجلزون ونابلس ومخيم نور شمس، ووقعت اشتباكات مسلحة في بلدة قباطية قرب جنين.

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