الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الأراضي الفلسطينية
(بي بي سي)
اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية 15 فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.
واقتيد المعتقلون إلى مراكز التحقيق، بحسب مصادر الجيش الإسرائيلي.
وقالت مصادر محلية إن الجيش الإسرائيلي شن في الليلة الماضية حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية تخللتها مواجهات في مخيم الجلزون ونابلس ومخيم نور شمس، ووقعت اشتباكات مسلحة في بلدة قباطية قرب جنين.
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