وفد حماس يلتقي مسؤولي الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا لمناقشة تطورات العدوان على غزة

مصراوي

قالت المقاومة الإسلامية حماس، إن وفد من الحركة التقى الأمين العام للحزب الحاكم في جنوب إفريقيا بمدينة جوهانسبرغ لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.

كانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا)، قالت إن موجة أخرى من النزوح تجري في قطاع غزة والوضع يزداد سوءا كل دقيقة.

وأضافت وكالة الأمم المتحدة، أن قطاع غزة بأكمله أصبح من أخطر الأماكن في العالم ولا توجد منطقة آمنة فيه.

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، إن الحملة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي غزة مدمرة بنفس القدر الذي كان شمال القطاع.

وأضاف الأمين العام أمس الثلاثاء، أنه الحملة الاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة خلقت ظروفا مروعة وأنهت أي إمكانية للقيام بعمليات إنسانية ذات معنى.

وكان وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت أوضح أنهم تقدموا من شمال غزة إلى الجنوب، مؤكدا أن ضرباتهم على خانيونس كبيرة، مشيرا إلى أن ليس لديه شرعية لوقف الحرب وأن الأمر الشرعي الوحيد هو استمرار الحرب حتى القضاء على حماس.