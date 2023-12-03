مسؤول أمريكي: لا نرى علاقة بين الأهداف التي هاجمها الحوثيون وما يجري بغزة

مصراوي

نقلت قناة "الجزيرة"، مساء اليوم الأحد، تصريحات عن مسؤول أمريكي تفيد بأن لا البنتاجون غير متأكدة إذا ما كانت المدمرة كارني هدف هجوم الحوثيين بمسيرات وصواريخ بالبحر الأحمر اليوم.

وأكد المسؤول أن البنتاجون تمتلك وسائل الدفاع عن مصالحها بالبحر الأحمر وتحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين، مشيرا إلى أنه لا يرى أي علاقة بين الأهداف التي هاجمها الحوثيون وبين ما يجري في غزة.

ولفت إلى أن المدمرة كارني لم ترصد أي محاولة من قبل الحوثيين لاحتجاز سفن تجارية في البحر الأحمر.

وكانت صحيفة "رويترز" الأمريكية قالت، اليوم الأحد، إن طائرة مسيرة استهدفت سفينة حاويات قبالة ساحل ميناء الحديدة اليمني.

وكشفت مصادر ملاحية يمنية، عن إصابة إحدى سفينتين يعتقد أنهما إسرائيليتان استهدفهما جماعة أنصار الله الحوثيون في البحر الأحمر.

ونقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية عن شركة أمبري للأمن البحري، أنباء تؤكد إصابة سفينة ترفع علم جزر البهاما بصاروخ قبالة الساحل الغربي لليمن.