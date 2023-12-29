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BBC

متحدث جيش الاحتلال: نفكر بالأسرى كل الوقت ونتذكر دائما واجبنا الأخلاقي تجاههم

09:06 م الجمعة 29 ديسمبر 2023

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن واجبهم الأساسي هو إعادة الأسرى الإسرائيليين وسيتم إعادتهم لعائلاتهم.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نوسع عملياتنا ضد حماس في الجنوب والوسط وفي مخيمات النازحين".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نواصل الضربات القاسية ضد حزب الله ونستهدف تمركزاته العسكرية".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "سنواصل عملياتنا عند حدودنا الشمالية ولن يعود مواطنونا إلى هناك قبل إقرار الأمن، ونوسع عملياتنا ضد حماس في وسط وجنوب غزة".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نفكر بالأسرى كل الوقت ونتذكر دائما واجبنا الأخلاقي تجاههم".

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