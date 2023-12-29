متحدث جيش الاحتلال: نفكر بالأسرى كل الوقت ونتذكر دائما واجبنا الأخلاقي تجاههم



مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن واجبهم الأساسي هو إعادة الأسرى الإسرائيليين وسيتم إعادتهم لعائلاتهم.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نوسع عملياتنا ضد حماس في الجنوب والوسط وفي مخيمات النازحين".

وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نواصل الضربات القاسية ضد حزب الله ونستهدف تمركزاته العسكرية".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "سنواصل عملياتنا عند حدودنا الشمالية ولن يعود مواطنونا إلى هناك قبل إقرار الأمن، ونوسع عملياتنا ضد حماس في وسط وجنوب غزة".

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نفكر بالأسرى كل الوقت ونتذكر دائما واجبنا الأخلاقي تجاههم".