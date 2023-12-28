لاعب الوداد السبب.. مدرب المغرب يكشف سبب ضم محمد الشيبي لقائمة أمم أفريقيا

كتبت-هند عواد:

أوضح وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب سبب ضم لاعب نادي بيراميدز، محمد الشيبي لقائمة أسود الأطلس في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي: "أيوب العملود هو من كان في القائمة قبل محمد الشيبي، لكن مباراة الوداد ضد حسنية أكادير أظهرت أن العملود يعاني من إصابة سيغيب على إثرها لـ15 يوما على الأقل".

وأضاف: "لدينا بالفعل الكثير من عدم اليقين بشأن جاهزية بعض اللاعبين، ولم أرد أن أحصل على المزيد، الشيبي يلعب في بيراميدز، نعرفه وهو بدوره يعرف إفريقيا".

واختتم الركراكي: "بالأمس لم يكن الشيبي في القائمة، واليوم دخل فيها، تحدثت معه إنه متحمس، إذا احتجنا له سيكون في المستوى، وأنا أؤمن بأن لديه المستوى للتواجد بالمنتخب".

وأعلن الركراكي قائمته لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تنطلق يوم 13 يناير المقبل في كوت ديفوار.

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