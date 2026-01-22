"بعد تسجيله في مرمى ضمك".. ماذا يحتاج رونالدو للوصول إلى 1000 هدف؟

"أموال وأراضي ساحلية".. ما هي مكافآت لاعبي السنغال بعد التتويج بأمم أفريقيا؟

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الزحف للوصول إلى الهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية، بعدما سجل هدف مع النصر أمس في مرمى ضمك بالدوري السعودي.

ونجح رونالدو في تسجيل الهدف الثاني للنصر في مرمى ضمك، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين أمس، ضمن منافسات الجولة ال 17 بالدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وبهذا الهدف، رفع رونالدو عدد أهدافه في الدوري السعودي خلال الموسم الحالي، إلى 16 هدفا في صدارة ترتيب هدافي المسابقة.

وبشكل عام، رفع رونالدو عدد أهدافه طوال مشواره في كرة القدم، إلى الهدف رقم 960، ليصبح على بعد 40 هدف فقط، من الوصول للهدف رقم 1000 في مسيرته الكروية.

والجدير بالذكر، أن النصر يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 37 نقطة جمعهم من 16 مباراة.

