الدوري المصري

وادي دجلة

- -
17:00

غزل المحلة

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
15:00

انجولا

الدوري الأوروبي

نيس

- -
22:00

جو أهيد إيجلز

الدوري الأوروبي

روما

- -
22:00

شتوتجارت

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

ليل

بعد عودته من أمم أفريقيا.. الهلال السعودي يعلن إصابة المغربي ياسين بونو

كتب - محمد عبد السلام:

03:47 ص 22/01/2026
أعلن نادي الهلال السعودي، عبر صفحته الرسمية على موقع "X" (تويتر سابقا)، عن تعرض حارس مرمى الفريق الأول ومنتخب المغرب ياسين بونو للإصابة.

وأوضح النادي أن بونو تواجد في عيادة "مينا" بمقر الهلال، عقب تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ، وذلك بعد مشاركته مع منتخب بلاده، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية، من بينها أشعة الرنين المغناطيسي، للاطمئنان على حالته وتحديد مدة غيابه.

وشارك ياسين بونو مع منتخب المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026، التي أقيمت في المغرب، حيث نجح المنتخب المغربي في الوصول إلى المباراة النهائية.

وتوج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية، بعد فوزه على نظيره المغربي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

