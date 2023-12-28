بعد أسفه على سقوط مدنيين.. الاحتلال يجدد استهداف مخيم المغازي وسط غزة

(مصراوي)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه يأسف على الخسائر في صفوف المدنيين جراء الهجوم على مخيم المغازي في قطاع غزة يوم الأحد.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت غارات عنيفة، على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، أدت إلى سقوط أكثر من 130 شهيد، إضافة إلى المفقودين تحت الأنقاض والإصابات التي لا يمكن تقديم الرعاية الطبية الكافية لها في ظل نقص المستلزمات الطبية.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، سابقًا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم المغازي، محذرة من أن التصعيد الإسرائيلي يعرقل أي آلية يمكنها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.