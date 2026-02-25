الخارجية تكثف جهود تيسير الخدمات المقدمة للمصريين في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين في الخارج، أن الوزارة تهتم بشؤون جميع المصريين بالخارج، وتحرص على تكثيف التواصل معهم بكل الوسائل المباشرة وغير المباشرة، والاستماع لاحتياجاتهم والوقوف على مطالبهم والتعرف على آرائهم،

وأشارت الخارجية في بيانها الأربعاء: "الاهتمام بشؤون المصريين في الخارج جاء في إطار نهج حكومي متكامل تشارك فيه أجهزة الدولة المعنية بصورة حثيثة ومنسقة لضمان سرعة الاستجابة لأية مطالب أو شكاوى، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة توفير الرعاية الكاملة للمصريين بالخارج، وتعزيز روابطهم مع الوطن، وتيسير معاملاتهم، والاستجابة الفاعلة لتطلعاتهم".

وتابعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج في بيانها أيضًا أنها تتابع بشكل مستمر جهود التجاوب مع طلبات المصريين بالخارج، والاهتمام بشواغلهم، وما عبروا عنه من آراء واقتراحات في الفترة الأخيرة، سواء بشأن الخدمات والمعاملات التي يتم إنجازها من خلال التعاون مع الجهات المعنية بالدولة، أو ما يواجه بعضهم في علاقاتهم الوظيفية مع جهات عملهم في مصر، وكذلك في قطاع التعليم العالي والإعارات.

وتواصل الوزارة حسبما قالت في بيانها، متابعة ما يتم إحرازه من تقدم في هذا الخصوص بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار الحرص على تيسير الإجراءات والتعامل مع أية شواغل تُطرح في هذا الشأن، إضافة إلى ما طرحوه من أفكار بشأن تجديد بعض المبادرات المخصصة لهم أو إيجاد تيسيرات بديلة لها.

وحسب بيان الوزارة، فقد أصدر الدكتور بدر عبد العاطي، توجيهاته إلى السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية لشئون المصريين بالخارج، من أجل متابعة التنفيذ الدقيق للمبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال العام الماضي بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى بالدولة، والحل الفوري للمشكلات التي تواجه بعض المواطنين بالخارج أثناء التطبيق العملي لهذه المبادرات، ودراسة إطلاق مراحل أخرى منها، مثل مبادرات “بيتك في مصر” في مجال الإسكان والعقارات للمصريين بالخارج، ومبادرة “افتح حسابك في مصر” التي تتيح للمواطنين بالخارج فتح حسابات في البنوك الوطنية المصرية من خلال تصديق مستندات فتح الحسابات في بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية، ومبادرة “مزرعتك في مصر” التي أتاحت للمصريين بالخارج فرص الاستثمار في المناطق الزراعية الجديدة، ومبادرة “تأمينك في مصر” التي تضمنت مضاعفة المزايا التأمينية المتاحة أمام أبناء الوطن في الخارج.

ووفقا لبيان الخارجية، فقد طالب الدكتور بدر عبد العاطي، بسرعة إطلاق وتنفيذ المبادرات الأخرى التي تم التوافق بشأنها بتنسيق كامل مع مختلف أجهزة ووزارات الدولة المعنية، مثل مبادرة "تحديث البيانات البنكية من الخارج"، ومبادرة "مدرستك في مصر" لإطلاق فصول رقمية تفاعلية عن بُعد لتدريس المناهج المصرية لأبناء المصريين بالخارج وتعزيز الانتماء والوعي الوطني لديهم، ومبادرة "جامعتك في مصر" التي توفر فرص تعليم عالٍ متميز بتكاليف مخفضة لأبناء المصريين بالخارج، خاصة في التخصصات التي يصعب استيعاب كافة الراغبين للدراسة بها في الجامعات الحكومية.

كما وجه وزير الخارجية حسب البيان الصادر اليوم الأربعاء، بالإعداد الجيد والمبكر للنسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج المقرر عقده يومي ٢ و٣ أغسطس ٢٠٢٦ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لكي يتضمن جلسات وورش عمل تناقش كافة اهتمامات ومشكلات وتطلعات المصريين بالخارج، بحضور السادة الوزراء وكبار المسئولين، من أجل الخروج بمقررات عملية وحلول واقعية تلبي احتياجات هذا الجزء العزيز من أبناء الشعب المصري المقيمين بالخارج.

ووجه وزير الخارجية أيضًا، كافة قطاعات الوزارة والبعثات بالخارج بمواصلة جهود تيسير معاملات المصريين بالخارج، وحسن معاملة المواطنين وسرعة إنهاء معاملاتهم القنصلية، فضلاً عن مواصلة العمل على استكمال رقمنة الخدمات القنصلية، والحرص التام على متابعة شئون الجاليات المصرية باعتبارها أحد أهم أهداف التمثيل الدبلوماسي المصري بالخارج، وأحد أبرز واجبات كافة العاملين بالسفارات المصرية بالخارج، ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الخصوص والتعامل معها بالحسم والسرعة الواجبين وفقا لبيان الخارجية.