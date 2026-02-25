إعلان

بعد فضيحة السرقة.. تعيين مدير جديد لمتحف اللوفر في فرنسا

كتب : مصراوي

01:36 م 25/02/2026

متحف اللوفر

قال مسؤولان فرنسيان لوكالة أنباء أسوشيتد برس، إن المؤرخ الفني كريستوف ليريبو سوف يعين مديرا لمتحف اللوفر.

وسوف يتولى ليريبو مسؤولية إخراج أكبر متحف في العالم من الأزمة التي فجرتها سرقة مجوهرات تاج فرنسي في أكتوبر الماضي.

واشترط المسؤولان عدم الكشف عن هويتيهما.

ومن المتوقع الموافقة على التعيين خلال اجتماع مجلس الوزراء والإعلان عنه في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. وفي انتظار ليريبو تحديات كبيرة.

وفضحت السرقة التي وقعت في وضح النهار -وهي بين أبرز سرقات المتاحف في الذاكرة الحية- ثغرات أمنية فجة في المتحف الذي يعد من أهم معامل باريس.

كما عانى المتحف، والذي كان في السابق قصرا ملكيا، مجموعة واسعة من المشكلات الأخرى التي أظهرت مؤسسة وطنية ثمينة تخرج عن السيطرة.

ويشمل ذلك انفجار أنبوب بالقرب من لوحة "الموناليزا" وتسرب المياه الذي أضر بكتب لا تقدر بثمن ومبانى قديمة وإضراب الموظفين بسبب الاكتظاظ وقلة الموظفين وزيادة أسعار التذاكر للزوار غير الأوروبيين.

وزادت الضغوط على القيادة الجديدة خلال الأسابيع الأخيرة عندما كشفت السلطات عن عملية احتيال مشتبه بها في التذاكر، جارية منذ عقد على صلة بالمتحف والتي يقول المحققون إنها ربما كلفت المتحف 10 ملايين يورو (8ر11 مليون دولار).

سرقة متحف اللوفر كريستوف ليريبو انفجار أنبوب لوحة الموناليزا

