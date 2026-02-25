استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جنوب السودان، ماندي سيمايا كومبا، حيث تناول اللقاء تطورات العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين الشقيقين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها الأربعاء، أن الوزيرين أكدا على أهمية البناء على نتائج زيارة وزير خارجية جنوب السودان للقاهرة في ديسمبر 2025، ولقاء وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماعات القمة الأفريقية في أديس أبابا، بما يسهم في دفع أطر التعاون المشترك وتعزيز وتيرة التنسيق والتشاور بين الجانبين.

وأشارت وزارة الخارجية في بيانها، أن الدكتور بدر عبد العاطي أكد أن مصر تدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وفيما يخص ملف نهر النيل، شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقًا للقانون الدولي، لا سيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية. حسبما أعلنت الخارجية في بيانها.

وأشار وزير الخارجية، إلى أن مصر تدعم مبادرة حوض النيل والعملية التشاورية القائمة فيها لاستعادة الشمولية، مؤكداً الحرص على استمرار التنسيق مع جنوب السودان لتعزيز فرص التوافق، والحفاظ على استدامة النهر وصون بيئته، وتعظيم موارده كمصدر للتعاون والتنمية المشتركة لجميع دول الحوض.