الخارجية تتابع غرق مركب هجرة غير شرعية في اليونان على متنه مصريون

كتبت- أسماء البتاكوشي

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أنها تتابع تطورات غرق قارب هجرة غير شرعية كان متوجها إلى اليونان على متنه مواطنين مصريين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها الأربعاء: "نتابع حادث غرق مركب هجرة غير شرعية كان متوجهًا إلى اليونان من إحدى الدول المجاورة يوم 21 فبراير الجاري، وعلى متنه خمسون من المهاجرين غير الشرعيين من بينهم 19 مواطنًا مصريًا. منهم ثمانية لا زالوا في عداد المفقودين، ولم يتم العثور عليهم حتى الآن".

وتابعت الخارجية في بيانها: "أن الدكتور بدر عبد العاطي وجه السفارة المصرية في أثينا تكثيف اتصالاتها مع كافة السلطات اليونانية المعنية لمتابعة تداعيات الحادث، وجهود انتشال المفقودين، وكذلك سرعة إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لإعادة جثماني المتوفين إلى مصر".

وأشارت الخارجية في بيانها: "أن السفارة المصرية في أثينا تواصل استقبال أسر وأقارب المتوفين لترتيب إنهاء الإجراءات اللازمة للانتقال إلى أرض الوطن في أقرب فرصة ممكنة".

ووفقا للبيان فإن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج تهيب مجددًا بالمواطنين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء عصابات الهجرة غير الشرعية، والابتعاد تمامًا عن السفر عبر الطرق غير القانونية مهما كانت الدوافع، وذلك حفاظًا على سلامتهم.

وتقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج في بيانها، بخالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم.