مصر تؤكد موقفها الثابت الداعم لوحدة السودان ولسلامة أراضيه

كتب : أسماء البتاكوشي

01:15 م 25/02/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

كتبت- أسماء البتاكوشي

بحث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج آخر المستجدات الإقليمية مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها الأربعاء: "جرى اتصال هاتفي بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار التشاور الدوري والتنسيق المستمر بين البلدين تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتابعت الخارجية في بيانها: "تناول الاتصال العلاقات الثنائية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، حيث أشاد الوزيران بعمق الروابط الأخوية بين قيادتي وشعبي البلدين، واتفقا على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز أطر الشراكة في مختلف المجالات، والبناء على الزخم الحالي لدفع العلاقات قدماً بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين".

وأشارت الخارجية في بيانها: "تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزيران ضرورة الإسراع في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، وتوفير الدعم الكامل للجنة الوطنية لإدارة غزة".

وحسب البيان فقد شدد الجانبان على أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية لضمان الالتزام بوقف إطلاق النار، كخطوة ضرورية لتمهيد الطريق أمام جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على أهمية استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق القطاع.

وفيما يتعلق بالأزمة السودانية، جدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وتماسك مؤسساته الوطنية، وضرورة تكاتف الجهود لتحسين الوضع الإنساني ودعم مساعي التهدئة. واتفق الوزيران على استمرار التنسيق الوثيق لمواجهة التحديات المتزايدة بما يصون الاستقرار الإقليمي وفقا لما أوردته وزارة الخارجية في بيانها.

وعلى صعيد الملفات الإقليمية قالت وزارة الخارجية، إن الوزيران تبادلا الرؤى حول سبل خفض التصعيد في المنطقة، وأكدا أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.

