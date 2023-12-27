أمريكا: سنقدم لأوكرانيا أسلحة وذخائر بقيمة 250 مليون دولار

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقدم ما تصل قيمته إلى 250 مليون دولار من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا.

وفي فترة سابقة أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن روسيا أصبحت ضعيفة عسكريا وسياسيا واقتصاديا والناتو في أقوى حالاته، موضحا أن واشنطن قدمت دعما لأوكرانيا بنحو 110 مليارات دولار.

سبق وأن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن قصفا روسيا استهدف محطة للقطارات في مدينة خيرسون قتل شخصا وأصاب 4 آخرين بجروح.

وكان الجيش الأوكراني أكد انسحابه إلى أطراف بلدة مارينكا قرب دونيتسك بعد سيطرة القوات الروسية عليها.

وتقع مارينكا على بعد أقل من 30 كيلومترا جنوب غرب وسط مدينة دونيتسك التي كان يسيطر عليها انفصاليون موالون لروسيا لمدة ثماني سنوات قبل بدء الغزو الروسي في فبراير 2022.

ووردت تقارير عن نشوب قتال عنيف مرارا في الأسابيع الأخيرة حول مارينكا، التي كان عدد سكانها حوالي تسعة آلاف شخص قبل غزو روسيا لأوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد ذكرت في وقت سابق من ديسمبر أن روسيا قلصت المناطق الصغيرة التي كانت لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية هناك.