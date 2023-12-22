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BBC

الصين: نعارض إنشاء إسرائيل للمستوطنات والتغييرات أحادية الجانب في الوضع الراهن للقدس

12:57 م الجمعة 22 ديسمبر 2023

المستوطنات الإسرائيلية

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مصراوي

قالت الخارجية الصينية، إنها تعارض إنشاء إسرائيل للمستوطنات والتغييرات أحادية الجانب في الوضع الراهن للقدس.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن الشعار الذي يرفعه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بالنصر والقضاء على حماس وهم و سراب لن يتحقق وسوف يتحطم أمام صمود الشعب الفلسطيني وبسالة المقاومة الفلسطينية.

وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة، أن الخيارات أمام نتنياهو هي الموت سياسيًّا أو المحاكمة والسجن كمجرم حرب وفاسد.

ولاحقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين في وادي الجوز بعدما منعت المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت اليوم الجمعة، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، أن الأوضاع الإنسانية والصحية تزداد سوءا ونحذر من مشكلة الأمن الغذائي في القطاع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إن الأوبئة بدأت تنتشر بالقطاع في ظل ضعف المناعة الناجم عن النقص في الغذاء والدواء.

ولفت إلى أن الاحتلال دمر جهاز الاتصال المركزي وجميع مركبات الإسعاف الموجودة في فرع جباليا.

إسرائيل الخارجية الصينية حماس المقاومة الفلسطينية نتنياهو الصين

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