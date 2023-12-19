البيت الأبيض: الصراع سينتهي إذا سلمت حماس المسؤولين عن هجوم 7 أكتوبر

مصراوي

قال جون كيربي منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن هناك عملية متعددة الجنسيات تقودها أمريكا للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وتابع كيربي خلال مؤتمر صحفي اليوم: "توافق دولي بشأن التصدي للتهديد الحوثي للملاحة في البحر الأحمر، كما أن الولايات المتحدة والشركاء سيفعلون ما يتعين عليهم فعله لحماية السفن في البحر الأحمر".

وأضاف كيربي: "لم نتخذ بعد قرارا بتصنيف الحوثيين كتنظيم إرهابي لكننا نراجع الأمر، إضافة إلى أنّ الهجمات على السفن وتهديد الملاحية في البحر الأحمر يجب أن يتوقف، كما أن الانضمام إلى قوة المهام البحرية طوعي وكل دولة تحدد مستوى مشاركتها ونأمل توسيع التحالف".

وأكد كيربي: "نعتقد أنه لا يزال هناك حوالي 8 أمريكيين محتجزين لدى حماس، وسنرحب باضطلاع الصين بدور بناء في محاولة منع هجمات الحوثيين على حركة الملاحة البحرية الدولية، ومتأكدون من تمويل إيران للحوثيين ووقوفهم وراء الهجمات في البحر الأحمر".

وأوضح كيربي: "الصراع سينتهي فور قيام حماس بتسليم المسؤولين عما حدث في 7 أكتوبر وإطلاق سراح المحتجزين وتسليم سلاحها".