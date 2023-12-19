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BBC

المندوب الأمريكي بمجلس الأمن: بناء المستوطنات يقوض جهود حل الدولتين ويزيد من تطرف المستوطنين

06:18 م الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

نائب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة روبرت

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مصراوي

قال نائب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة خلال جلسة عامة لمجلس الأمن الدولي روبرت وود، اليوم الثلاثاء، إنه لا يجب أن تسيطر حركة حماس على قطاع غزة وإن الاحتلال الإسرائيلي من حقه الدفاع عن نفسه.

وأشار وود إلى أنه يجب العمل على حل الدولتين، مؤكد أن بناء المستوطنات الإسرائيلية يقوض هذه الجهود ويزيد من تطرف المستوطنين.

وأوضح نائب ممثلة الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن أن واشنطن شددت على الحكومة الإسرائيلية ضرورة محاسبة المستوطنين المتطرفين.

ولفت وود إلى أن التصريحات المتطرفة لبعض المسؤولين تزيد من الكراهية والعنف، مشددا على وجوب حماية الصحفيين ناقلي الحقيقة ونددوا باستهدافهم كما حدث لوائل الدحدوح.

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