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BBC

شبكة سي بي إس: 61% من الأمريكيين لا يوافقون على سياسة بايدن تجاه إسرائيل

10:32 م الأحد 10 ديسمبر 2023

بايدن ونتنياهو

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مصراوي

أثبت استطلاع رأي أجرته شبكة سي بي إس الأمريكية، أن نحو 61% من الأمريكيين لا يوافقون على سياسة بايدن تجاه الحرب بين إسرائيل وحماس

ووفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته شبكة سي بي إس، فإن نهج الرئيس بايدن تجاه إسرائيل نجمت عنه خلافات متزايدة داخل حزبه، إضافة إلى أن نسبة من يعتقدون أن بايدن يظهر دعما أكثر من اللازم لإسرائيل ارتفعت إلى 38%.

واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة الماضية، حق النقض الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن، يطالب بوقف إطلاق نار إنساني في غزة بينما امتنعت بريطانيا عن التصويت.

واجتمع مجلس الأمن الدولي الجمعة، للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.

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