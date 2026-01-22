توفيق عكاشة: مظاهرات إيران "مدروسة".. ومن يدير فلسفة النظام "جاهل"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن المظاهرات التي تشهدها إيران ليست عفوية، بل هي نتيجة طبيعية لخطة بعيدة المدى بدأت بوضع إيران تحت الحظر والعقوبات، بهدف إضعاف اقتصادها وتهيئة الأرضية لانفجار شعبي.

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "أسئلة حرجة"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت) أن الضربة الأمريكية المتوقعة ضد إيران لن تكون مجرد ضربة عسكرية عابرة، بل ستكون ضربة حاسمة تهدف إلى الإطاحة بالنظام الإيراني، مشددًا على أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بإسقاط النظام، وأن الضربات السابقة كانت تمهيدية وتجهيزية للضربة الختامية التي ستقضي على النظام.

وأوضح أن المظاهرات الحالية ليست مجرد إضعاف داخلي للنظام فحسب، بل هي جزء من مخطط أوسع، وجاءت نتيجة طبيعية لتراكم الضغوط الاقتصادية والعقوبات التي زادت من انهيار الاقتصاد الإيراني.

وأشار توفيق عكاشة، إلى أن من يدير الفلسفة السياسية والاقتصادية في إيران "جاهل" - على حد تعبيره- لأنه لم يوجه ثروات البلاد إلى التنمية البشرية وبناء الصناعات والاعتماد على النفس، بل حول الأموال بعيدًا عن التنمية إلى صناعة السلاح، متجاهلًا الإنسان واحتياجاته الأساسية.

وتابع أن النظام الإيراني أنفق ملياراته في السلاح والقنابل النووية، بينما انهارت العملة الإيرانية وسقط الاقتصاد، ما جعل الانفجار الشعبي أمرًا متوقعًا، مضيفًا أن أي شعب عندما يسقط اقتصاد بلاده سينفجر، لأن "لقمة العيش" مرتبطة مباشرة بالجوع، والبحث عن لقمة العيش يدفع الناس للخروج إلى الشارع.

وختتم الإعلامي توفيق عكاشة، حديثه بأن الاتهامات التي يوجهها النظام للمظاهرات بأنها مدعومة من إسرائيل وأمريكا غير صحيحة، لأن الشعب الإيراني هو من يعيش الأزمة يوميًا، ومن الطبيعي أن يثور عندما يصل به الحال إلى الجوع والفقر، مؤكدًا أن الانفجار الشعبي هو رد فعل طبيعي على انهيار الاقتصاد.

