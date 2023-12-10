الخارجية الأردنية: لا سلام دون انتهاء الاحتلال

(مصراوي)

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل لن تنال الأمن إلا إذا حصل الفلسطينيون عليه، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق السلام إلا بإنهاء الاحتلال.

وندد الصفدي، بالسياسة الإسرائيلية المصرة على الاستمرار في إخراج أهل غزة من القطاع، قائلًا إن إسرائيل تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي.

وصرح الصفدي، أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة في ظل صمت وعجز عالمي أمامه، مشيرًا إلى تحدى تتعمده الحكومة الإسرائيلية للعالم بأسره في ظل توقعات بتقبل ذلك.

وأفاد الصفدي، أن الاحتلال الإسرائيلي خلف قدرا من الكراهية سيطارد المنطقة لأجيال قادمة.