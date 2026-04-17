جيش الاحتلال: استهدفنا أكثر من 4000 هدف داخل إيران

كتب : وكالات

10:35 م 17/04/2026

أفيخاي أدرعي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، إنه خلال 40 يوما تمكنت قوات الاحتلال من ضرب النظام الإيراني بشكل غير مسبوق، مؤكدًا أنه حقق جميع الأهداف المعلنة للعملية وأكثر منها.


وأوضح أدرعي، في منشور على منصة إكس اليوم الجمعة، أن الضربة التي تعرض لها النظام الإيراني تضعه في أضعف حالة يعيشها منذ قيامه.
وأفاد المتحدث الإسرائيلي، أن من ضمن معطيات عملية "زئير الأسد" بالنسبة للحصيلة العسكرية التي نُفذت خلال الفترة الأخيرة، والتي شملت تصفية 28 قائدًا من كبار قادة النظام، وتدمير نحو 250 نظامًا للدفاع الجوي، إضافة إلى إخراج ما يقارب 60% من منصات إطلاق الصواريخ الباليستية عن الخدمة.
وأضاف المتحدث الإسرائيلي، أن العمليات استهدفت أكثر من 4000 هدف داخل إيران، من بينها 6700 مكوّن عسكري وفق وصفه، مشيرًا كذلك إلى تنفيذ أكثر من 2100 طلعة هجومية في طهران، إلى جانب ما يزيد على 4600 غارة جوية داخل العاصمة الإيرانية وحدها، وذلك ضمن ما اعتبره تصعيدًا واسع النطاق في نطاق العمليات العسكرية.

وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أن رئيس الأركان الإسرائيلي حدد أن الجبهة الإيرانية تُعد الجبهة الرئيسية للاستعداد، مشيرًا إلى استمرار الجاهزية الكاملة دفاعيًا وهجوميًا لاحتمال استئناف القتال.
وأكد المتحدث الإسرائيلي، أن جيش الاحتلال سيواصل العمل بقوة في كل مكان لضمان أمن إسرائيل ومستقبل أجيالها.

