قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "إيران وافقت على التوقف عن دعم الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حزب الله وحماس".

وأضاف ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة سي بي إس، اليوم الجمعة، أن إيران وافقت على كل شيء في هذه المحادثات، بما في ذلك التعاون لإزالة اليورانيوم المخصب من البلاد ونقله إلى الولايات المتحدة.

وعن إمكانية إرسال قوات أمريكية على الأرض لتنفيذ العملية، أكد ترامب، أن ذلك لن يكون ضرورياً، قائلاً: "لن نرسل قوات. سننزل معهم ونحصل على ما نريد، ثم سنستعيده".

وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه بعد التوصل إلى اتفاق، لن تكون هناك حاجة للقتال، مؤكدًا: "بحلول ذلك الوقت، سيكون لدينا اتفاق، ولن تكون هناك حاجة للقتال بعد التوصل إلى اتفاق. أليس هذا رائعاً؟ هذا أفضل".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستواصل حصارها للموانئ الإيرانية "حتى ننجز الأمر".