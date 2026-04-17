إعلان

ترامب: إيران وافقت على التوقف عن دعم حزب الله وحماس

كتب : وكالات

09:51 م 17/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "إيران وافقت على التوقف عن دعم الجماعات الإرهابية، بما في ذلك حزب الله وحماس".
وأضاف ترامب في مقابلة هاتفية مع شبكة سي بي إس، اليوم الجمعة، أن إيران وافقت على كل شيء في هذه المحادثات، بما في ذلك التعاون لإزالة اليورانيوم المخصب من البلاد ونقله إلى الولايات المتحدة.
وعن إمكانية إرسال قوات أمريكية على الأرض لتنفيذ العملية، أكد ترامب، أن ذلك لن يكون ضرورياً، قائلاً: "لن نرسل قوات. سننزل معهم ونحصل على ما نريد، ثم سنستعيده".
وأضاف الرئيس الأمريكي، أنه بعد التوصل إلى اتفاق، لن تكون هناك حاجة للقتال، مؤكدًا: "بحلول ذلك الوقت، سيكون لدينا اتفاق، ولن تكون هناك حاجة للقتال بعد التوصل إلى اتفاق. أليس هذا رائعاً؟ هذا أفضل".
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستواصل حصارها للموانئ الإيرانية "حتى ننجز الأمر".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب مضيق هرمز اتفاق وقف إطلاق النار إيران وأمريكا حرب إيران حماس حزب الله

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"رفقة ممدوح عباس".. حسن شحاتة يدعم نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد في كأس
رياضة محلية

3 قرارات عاجلة من النيابة بشأن واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
حوادث وقضايا

إيران: نقل اليورانيوم المخصب إلى أمريكا غير مطروح بأي شكل
شئون عربية و دولية

تحرك فوري من حي المعادي لاحتواء هبوط أرضي بشارع حسنين دسوقي -(صور)
أخبار مصر

"بفستان أحمر أنيق".. لميس الحديدي في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي
زووم

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان