الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 7 قادة في الميليشيات العراقية

كتب : وكالات

09:27 م 17/04/2026

وزارة الخزانة الأمريكية

أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عن إدراج سبعة قادة ميليشيات عراقية على قائمة العقوبات، بتهمة التخطيط وتوجيه وتنفيذ هجمات ضد أفراد ومنشآت ومصالح أمريكية في العراق.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم الجمعة، إن القادة المستهدفين ينتمون إلى جماعات مسلحة عراقية وصفتها بأنها موالية لإيران، من بينها كتائب حزب الله، وكتائب سيد الشهداء، وحركة النجباء، وعصائب أهل الحق، مشيرة إلى تورطها في هجمات متكررة داخل العراق واستهداف القوات الأمريكية والتحالف الدولي.

وأضافت الخزانة الأمريكية، أن هذه الميليشيات تعمل في ظل إفلات شبه تام من العقاب، وتقوم بعمليات تهدد الأمن والاستقرار في العراق، إلى جانب تقويض السيادة العراقية.

ومن جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، "إن الولايات المتحدة لن تسمح للميليشيات الإرهابية العراقية المدعومة من إيران بتهديد أرواح الأمريكيين أو مصالحهم، وسيُحاسب كل من يسهل عنف هذه الميليشيات".

الولايات المتحدة حزب الله الخزانة الأمريكية إيران العراق الأصول الأجنبية

