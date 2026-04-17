تحدثت الفنانة ريم سامي عن حقوق المرأة وبالتحديد المطلقات، وان لابد أن يكون لهن معاش شهري نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة.

حلت ريم سامي ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" المعروض عبر راديو "نجوم إف إم"، وتطرقت خلال حديثها عن نجاح مسلسل "علي كلاي" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026، وعلاقتها بنجوم الوسط الفني ومشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن المطلقات قالت ريم سامي: "نفسي أي ست تطلق يبقى ليها معاش لحد ما تدبر أمورها، لأن ده هيخلي الستات المكبوتة ما يتكبتوش قوي كدة".

مضيفة: "أنا شايفة أن أي واحدة بتقبل الضرب ده صعب جدا، وده بيكون لأنها مش مصدقة انها حاجة أو انها تستاهل".

كواليس مسلسل "علي كلاي"

شاركت الفنانة ريم سامي الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل "علي كلاي" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.

تدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى علي نال لقب «كلاي» بين جيرانه بفضل براعته الاستثنائية في الملاكمة، وبعيداً عن حلبة النزال، يعمل في تجارة قطع غيار السيارات، محاولا الموازنة بين خشونة عمله وطموحاته الرياضية.

وشارك ببطولة المسلسل كل من درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

