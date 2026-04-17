(أ ش أ)

أجرى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، اليوم الجمعة، على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، سلسلة من اللقاءات الجانبية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات الإقليمية والمساعي المكثفة لخفض التصعيد .

وشملت لقاءات الدكتور بدر عبد العاطى لقاء كل من هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، وفيرناندو أرامو وزير خارجية دولة بوليفيا، وعمر بولات وزير التجارة بجمهورية تركيا، وجيحون بيراموف وزير خارجية جمهورية أذربيجان، و أسعد الشيباني وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، وأوليفييه اندوهونغيريهي وزير خارجية جمهورية رواندا، ومحمد مباي وزير خارجية جمهورية جزر القمر المتحدة، و باولو رانجل وزير خارجية جمهورية البرتغال، ومسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، و ميغيل أنخيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة.

وتناولت اللقاءات سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية مع الدول الصديقة والارتقاء بها في مختلف المجالات، بما يعزز من أطر التعاون ويحقق المصالح المشتركة.

عبد العاطي يؤكد دعم مصر لمسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية

كما تبادل الوزير عبد العاطي الرؤى بشأن المستجدات الجيوسياسية فى المنطقة، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود التي تبذلها مصر واتصالاتها المكثفة لخفض التصعيد، مؤكدا دعم مصر لمسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية، معربا عن الأمل أن تسفر عن التوصل لاتفاق ينهي الحرب بشكل كامل.

من جانبهم، أشاد الوزراء والمسئولون بالجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار بالمنطقة فى ظل ظروف بالغة التعقيد، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم فى احتواء الموقف وتحقيق التهدئة ودعم الاستقرار بالمنطقة.