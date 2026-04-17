أكد الإعلامي عمرو أديب أن عودة الأمور إلى طبيعتها بعد فتح مضيق هرمز لن تكون سريعة، مشددًا على أن الأمر سيستغرق وقتًا طويلًا، وداعيًا المواطنين إلى عدم تصديق من يقول إن الأسعار ستنخفض فورًا.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن أي حد يقول "أهو الدنيا رجعت والحلويات والشربات" فلا تصدقه، لأن الواقع يؤكد أن الأمر ما زال صعبًا ويحتاج وقتًا حتى تستعيد المصافي والإمدادات طاقتها الكاملة.

وأضاف أنه سبق وقال قبل الأزمة إن هناك حلًا قريبًا، وحدث بالفعل، لكنه الآن يرى أن الاستقرار الاقتصادي في مصر والعالم لن يعود بسرعة، سواء في أسعار النفط أو الدولار أو قناة السويس.

وشدد عمرو أديب على أن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وهو خبير اقتصادي كبير، أكد أن الأرقام الحالية لأسعار النفط لا تعكس الواقع، وأن عودة الإنتاج الكامل قد تستغرق شهورًا أو سنوات في بعض الحقول.

وأوضح أن مصر تأثرت بالأزمة رغم عدم مشاركتها المباشرة، لكن يجب أن يُحسب للحكومة والبنك المركزي أن الدولار لم يفلت والأسعار لم تتهور بشكل كبير خلال الأزمة، مقارنة بما حدث في دول أخرى.

وأكد أديب أن الاقتصاد المصري كان يبدأ في التحسن قبل الأزمة، لكن الحرب أثرت على قناة السويس والتحويلات، مشيرًا إلى أن عودة الاستقرار الكامل ستأخذ وقتًا، وأن الأمر يحتاج صبرًا ومتابعة واقعية بعيدًا عن التفاؤل المبالغ فيه.