عبد العاطي يلتقي مع وزيري خارجية باكستان وتركيا في أنطاليا

10:37 م 17/04/2026

في لقاء جانبي على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بكل من شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، وهاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان اليوم الجمعة، إن اللقاء شهد تبادل الرؤى بشأن مستجدات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسبل تعزيز التنسيق المشترك بين الدول الثلاث.

وأوضحت الخارجية، أن اللقاء أكد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة ومواصلة التنسيق والتشاور، بما يدعم جهود خفض التصعيد وإنهاء الحرب.

