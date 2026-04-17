ماكرون يستقبل ميلوني بقبلة في قصر الإليزيه.. فيديو

كتب : وكالات

09:48 م 17/04/2026

الرئيس الفرنسي ورئيسة وزراء إيطاليا

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، حيث تبادل معها التحية بقبلة، على هامش قمة عقدت في باريس اليوم.


وعدت القمة عصر اليوم الجمعة، بمشاركة ممثلين عن 49 دولة حضورياً أو عبر الاتصال المرئي، وخصصت لمناقشة أزمة المضيق، بالتزامن مع إعلان صادر من إيران بإعادة فتح المضيق.
وخلال القمة جمع ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عشرات الدول باستثناء الولايات المتحدة.
واستقبل ماكرون ستارمر في باحة قصر الإليزيه، حيث يأتي اجتماع باريس ضمن محاولات دولية لتخفيف آثار صراع لم تكن طرفًا مباشرًا فيه، لكنه تسبب في اضطراب الاقتصاد العالمي.

