بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع بالحلول الدبلوماسية، بما يعزز الأمن والاستقرار.

جاء ذلك في اجتماع مشترك جمع بينهم اليوم الجمعة، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026 المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما جرى، خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق إزاء مختلف التحديات بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.