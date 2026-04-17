إعلان

أمير قطر ورئيس تركيا ورئيس وزراء باكستان يبحثون في أنطاليا التطورات بالمنطقة

كتب : مصراوي

10:23 م 17/04/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما التطورات في منطقة الشرق الأوسط، والجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع بالحلول الدبلوماسية، بما يعزز الأمن والاستقرار.

جاء ذلك في اجتماع مشترك جمع بينهم اليوم الجمعة، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2026 المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما جرى، خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق إزاء مختلف التحديات بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

باكستان طر ركيا رب إيران الشرق الأوسط

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان