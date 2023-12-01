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BBC

حماس: عرضنا تسليم جثامين عائلة بيباس والإفراج عن والدهم و2 من الأسرى والاحتلال رفض

10:54 ص الجمعة 01 ديسمبر 2023

قصف غزة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

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مصراوي

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يتحمل مسؤولية استئناف الحرب والعدوان على قطاع غزة بعد رفضه التعاطي مع عروض للإفراج عن أسرى.

وتابعت حركة حماس في بيان لها بقناتها على تليجرام اليوم الجمعة، عرضنا تبادل الأسرى وكبار السن وتسليم جثامين القتلى من المحتجزين جراء القصف الإسرائيلي لكن الاحتلال رفض.

ولفتت حركة حماس إلى أنها عرضت تسليم جثامين عائلة بيباس والإفراج عن والدهم ليشارك في دفنهم وتسليم 2 من المحتجزين الإسرائيليين.

وأكدت أن الاحتلال رفض التعامل مع كل العروض لأن لديه قرارا مسبقا باستئناف عدوانه الإجرامي على قطاع غزة.

وشددت على أنها ستفشل أهداف العدوان الإجرامي، وستكسر إرادة جيش الاحتلال المهزوم والكلمة العليا ستبقى للشعب الفلسطيني.

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