نتنياهو: حماس أعلنت الحرب علينا لأنها تريد قتلنا جميعًا

مصراوي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: حماس أعلنت الحرب علينا لأنها أرادت قتلنا جميعا وليس بسبب خلافاتنا الداخلية.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل عودة الرهائن.

وأضاف نتنياهو، خلال كلمة في قاعدة رامون الجوية: "نقول لأعدائنا وأصدقائنا على حد سواء، لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وسنستمر حتى نهزمهم"، مشيراً إلى أن "الشعب كله متحد، وسنواصل معاً حتى النصر".

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، إن المسؤولية الأمنية في غزة ستبقى بيد إسرائيل عقب الحرب.

ومن جانبها قالت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي:"احتمال حدوث غزو من الشمال تراجع وحزب الله لن يستطيع اختراق حدودنا، كما أنّ وقف إطلاق النار للإفراج عن الرهائن إن حدث سيكون مؤقتا، وسنواصل عملياتنا ضد حماس"

وفي الشأن ذاته نقلت إسرائيل هيوم عن مسؤول إسرائيلي: "العملية البرية ساهمت في الحصول على معلومات عن المخطوفين، وتقيمنا يشير إلى أن معظم المخطوفين على قيد الحياة".

وفي وقت سابق أمس السبت، قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، إن القصف الصهيوني على غزة تسبب في فقدان أكثر من 60 من أسرى العدو منذ 7 أكتوبر.

وأشار أبو عبيدة إلى أن 23 من جثث الأسرى مفقودة تحت الأنقاض، لافتا إلى أنهم لا يستطيعون الوصول إليها بسبب العدوان.