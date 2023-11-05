جيش الاحتلال: نهاجم بقوة عظيمة الليلة ونوجه ضربة قوية في غزة
مصراوي
قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم هاجموا نحو 2500 هدف منذ بدء الحملة البرية في غزة.
وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "حماس تستخدم المساعدات المقدمة للمستشفيات وتواصل استخدام السكان دروعا بشرية،كما أننا نهاجم بقوة عظيمة الليلة ونوجه ضربة قوية فنحن نشن هجوما واسعا على غزة الآن".
وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي: "هاجمنا عدة مواقع لحزب الله ردا على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات قتل مواطنا إسرائيليا"، متابعا أن حماس تستخدم المساعدات المقدمة للمستشفيات وتواصل استخدام السكان دروعا بشرية.
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