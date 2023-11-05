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BBC

جيش الاحتلال: نهاجم بقوة عظيمة الليلة ونوجه ضربة قوية في غزة

08:31 م الأحد 05 نوفمبر 2023

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنهم هاجموا نحو 2500 هدف منذ بدء الحملة البرية في غزة.

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "حماس تستخدم المساعدات المقدمة للمستشفيات وتواصل استخدام السكان دروعا بشرية،كما أننا نهاجم بقوة عظيمة الليلة ونوجه ضربة قوية فنحن نشن هجوما واسعا على غزة الآن".

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي: "هاجمنا عدة مواقع لحزب الله ردا على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات قتل مواطنا إسرائيليا"، متابعا أن حماس تستخدم المساعدات المقدمة للمستشفيات وتواصل استخدام السكان دروعا بشرية.

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