عباس يلتقي وزير الخارجية الأمريكي اليوم

(بي بي سي)

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صباح اليوم الأحد، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وسيُعقد الاجتماع، غداة زيارة بلينكن للعاصمة الأردنية عمَّان، حيث التقى وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن، والإمارات وقطر بجانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واستمع إلى مطالبات عربية، بضرورة تدخل واشنطن لوقف الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال مسؤول فلسطيني لـ "بي بي سي" إن عباس سيطالب وزير الخارجية الأمريكي بـ "موقف جاد لوقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون في غزة، وكذلك وقف إجراءات إسرائيل الرامية إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية".

ومن جهة أخرى، كشف المسؤول عن أن "السلطة الفلسطينية رفضت أن تتسلم من إسرائيل أموال الضرائب والرسوم الجمركية التي يجبيها الجانب الإسرائيلي بالنيابة عنها، وذلك بعدما قررت الحكومة الإسرائيلية أن تقتطع الأموال المخصصة لقطاع غزة منها".

وتبلغ قيمة هذه الأموال نحو 120 مليون دولار شهريا، وتدفع منها السلطة رواتب موظفيها والمتقاعدين ونفقات الصحة والتعليم في القطاع.

وقال المسؤول الفلسطيني، إن حجب هذا المبلغ "ينطوي على خطر سياسي كبير يتمثل في الفصل التام للقطاع عن الضفة الغربية، وهو ما لن تقبله السلطة".