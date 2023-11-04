الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مخبز الشرق في مخيم جباليا بقطاع غزة

مصراوي

استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة، محيط مخبز الشرق في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأنباء عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، من المواطنين الذين كانوا متواجدين في محيط المخبز.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيتم السماح لنزوح سكان شمال غزة عبر الطريق السريع من الساعة 11 إلى 14 جرينتش.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد سقط عدد من الشهداء والجرحى نتيجة استهداف مدرسة الفاخورة في جباليا.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط شهيدان حتى اللحظة، وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بوابة مستشفى النصر للأطفال، في مدينة غزة، صباح اليوم السبت.

وسقط نحو 50 شهيدا وجريحا، جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين، في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، أمس الجمعة.