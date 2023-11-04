إعلان

BBC

الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مخبز الشرق في مخيم جباليا بقطاع غزة

02:41 م السبت 04 نوفمبر 2023

غارة جوية اسرائيلية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

استهدفت غارات إسرائيلية عنيفة، محيط مخبز الشرق في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأنباء عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، من المواطنين الذين كانوا متواجدين في محيط المخبز.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه سيتم السماح لنزوح سكان شمال غزة عبر الطريق السريع من الساعة 11 إلى 14 جرينتش.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا.

ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد سقط عدد من الشهداء والجرحى نتيجة استهداف مدرسة الفاخورة في جباليا.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط شهيدان حتى اللحظة، وعدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بوابة مستشفى النصر للأطفال، في مدينة غزة، صباح اليوم السبت.

وسقط نحو 50 شهيدا وجريحا، جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين، في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، أمس الجمعة.

مخبز الشرق مخيم جباليا قطاع غزة وزارة الصحة الفلسطينية طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رويترز: تركيا تستدعي سفيرها في إسرائيل للتشاور
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| انقطاع الكهرباء.. تغيير جديد في مواعيد تخفيف الأحمال اليومية