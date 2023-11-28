مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: ندين هجوم 7 أكتوبر ونعتبره هجومًا إرهابيًا

مصراوي

قال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير، مساء اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة لتمديد الهدنة حتى تحقيق وقف إطلاق نار.

وأشار دي ريفيير في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" إلى أن فرنسا تهدف إلى تحرير كل الأسرى والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وأكد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة أن فرنسا تدين هجوم 7 أكتوبر وتعتبره هجوما إرهابيا قائلا: "يحق لإسرائيل القضاء على الإرهابيين وعليها مراعاة القانون الإنساني".