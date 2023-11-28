الهند: فرق الإنقاذ تواصل جهود انتشال 41 عاملاً عالقين داخل نفق منذ 17 يومًا

نيودلهي - (د ب أ)

قال رئيس وزراء ولاية أوتارانتشال الهندية بوشكار سينج دامي، اليوم الثلاثاء، إنه تم إدخال أنابيب تصل إلى عمق 52 مترا من خلال الأنقاض في نفق سيلكيارا، وذلك في إطار تواصل الجهود لإنقاذ 41 عاملا عالقين هناك منذ 17 يوما.

ونقلت وكالة " برس ترست أوف إنديا عن "المسؤول الهندي قوله للصحفيين في سيلكيارا اليوم إن نقطة الاختراق المطلوب الوصول إليها تقع على عمق 57 مترا.

ويحتاج رجال الإنقاذ إلى الحفر من خلال نحو 10 أمتار من الأنقاض باستخدام تقنية "حفر الفئران" لإخراج العمال.

وكانت عملية الحفر تتم في وقت سابق باستخدام مثقاب ضخم ولكنه علق تحت الأنقاض يوم الجمعة الماضية على عمق نحو 47 مترا.

وبدأ فريق ماهر من العمال إزالة الوحل يدويا باستخدام تقنية "حفر الفئران" أمس الاثنين، فيما تم الدفع بأنابيب قطرها 800 ملم عبر الأنقاض بواسطة آلة المثقاب"البريمة".

وقال رئيس وزراء الولاية :" وصل الأنبوب إلى 52 مترا، وكان في وقت سابق على عمق 51 مترا، حيث تم الدفع به لنحو متر أثناء وجودي، وسيتم الدفع به لنحو مترين آخرين إلى 54 مترا وبعد ذلك سيتم مد أنبوب آخر".

وفي معرض رده على سؤال عما إذا كانت هناك عقبات تواجه العملية ، قال المسؤول إنه لم يتم مواجهة أي عوارض فولاذية أو حديدية، مضيفا "الحجارة تعترض الطريق ولكن يتم تكسيرها باستخدام القواطع".