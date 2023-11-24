قطر: الصليب الأحمر تسلّم ٢٤ مدنيًا من الأسرى بغزة في إطار اتفاق الهدنة

مصراوي

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، إن الصليب الأحمر الدولي تسلم ٢٤ مدنيًا من الأسرى في قطاع غزة في إطار اتفاق الهدنة.

وأشار إلى أنه تم الإفراج عن عدد من التايلانديين خارج إطار اتفاق الهدنة وهم في طريقهم بصحبة الصليب الأحمر لخارج غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، اليوم الجمعة، عن مصدر أمني إسرائيلي تصريحات تؤكد تسلم 13 من الأسرى الإسرائيليين أفرجت عنهم المقاومة في غزة.

وأعلن الصليب الأحمر الدولي، اليوم الجمعة، بدء عملياته لتسهيل نقل الأسرى الإسرائيليين من غزة والمعتقلين الفلسطينيين إلى الضفة الغربية.

وكذلك أكد بدء وصول الأسرى لدى حماس إلى معبر رفح في سيارات الصليب الأحمر الدولي.

