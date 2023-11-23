حزب الله يعلن استهداف تجمعات مشاة لجنود الاحتلال الإسرائيلي

بيروت - ( د ب أ )

أعلن حزب الله، اليوم الخميس، استهداف تجمعات مشاة لجنود الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق إصابات مباشرة فيها.

وقال الحزب، في ثلاثة بيانات منفصلة، أن عناصره استهدفوا صباح اليوم تجمعات مشاة لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقعي "الضهيرة" و"جل العلام" الإسرائيليين، كما استهدفوا موقع "بركة ‏ريشا" الإسرائيلي وحقّقوا فيها إصابات مباشرة.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قصفت صباح اليوم، أطراف بلدات طيرحرفا"، و"شيحين" و"الجبين" ومنطقة "وادي حسن" جنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارة جوية على منطقة "العليق" الواقعة عند أطراف بلدتي "البستان" و" يارين" جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية بجنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وعناصر تابعة لحزب الله في لبنان منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، إثر إطلاق كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملية "طوفان الأقصى".