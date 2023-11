"محدش سلم منهم حتى اليهود"..إعلامي أمريكي يكشف أكاذيب الإسرائيليين

كتب - مروان الطيب:

يواصل الإعلامي الأمريكي جاكسون هنكل، كشف أكاذيب وانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" حيث يقوم بنشر صور ومقاطع فيديوهات يندد خلالها بخرق الكيان الصهيوني المواثيق الدولية ومواصلة قصف قطاع غزة والذي لا يزال يسفر عن استشهاد المئات.



ونشر "هنكل"، مقطع فيديو جديد كشف خلاله تعرض قوات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المواطنين اليهود في فلسطين الذين قاموا بدعم القضية الفلسطينية، وتعرضهم للسحل في الشوارع ولاقي الفيديو رواجًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.



وعلق "هنكل" على الفيديو، قائلا: "يهود أرذوكس في القدس يتم الاعتداء عليهم بوحشة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي لتضامنهم مع غزة".

كما قام الفنان الكبير نبيل الحلفاوي إعادة نشر مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على نفس التطبيق.



وكان للإعلامي الأمريكي جاكسون هنكل تعليقًا على قصف مستشفى المعمداني والذي أسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين خلال دقائق ونفى الكيان الصهيوني وقتها تورطه بهذا القصف، حيث أكد رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو أن القصف تم من جانب حركة حماس.



ليقوم "هنكل" بكشف أكاذيب الكيان الصهيوني، وعلق: "الحكومة التركية أكدت أن إسرائيل قامت بتزييف بوستات عن قصف حركة حماس لمستشفى المعمداني وأن قوات الاحتلال هي المسؤولة عن جريمة الحرب تلك وليست حماس".



وكشف "هنكل" مؤخرًا عن حظر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الكيان الصهيوني بعدم قيامه بالكشف عن أكاذيبهم بشأن ما يجرى في غزة.

وأوضح "هنكل" ما يتعرض له من مضايقات على السوشيال ميديا بعدما قام بنشر عدد من الأخبار الكاذبة والمغلوطة بشأن ضحايا ومصابي الاحتلال الصهيوني الذين أكدوا وفاة العديد من الأطفال في هجمات المقاومة الفلسطينية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وواصل "هنكل" هجومه على الحكومة الإسرائيلية بعدما قامت بقطع الماء والغاز والكهرباء عن قطاع غزة، ونشر مقطع فيديو لأحد المستوطنين الإسرائيليين وهو يقوم بالسخرية من الفلسطينيين لإمتلاكه كل الخدمات المتاحة على عكس الشعب الفلسطيني الذي تم حرمانه من كل هذه الخدمات إلى جانب عدم السماح بوصول أي مساعدات.

جاكسون هنكل ممثل وإعلامي أمريكي ومن المعروف عنه انتقاد الأوضاع السياسية الأمريكية والإسرائيلية وكان أبرزها نشره نظرية مؤامرة تفترض أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فر من البلاد خلال الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.





🚨🇮🇱 Orthodox Jews in Jerusalem VIOLENTLY ASSAULTED by Israeli forces for STANDING WITH PALESTINE! pic.twitter.com/UKckndk3Tv