بوريل: الجنائية الدولية هي التي تقرر من ارتكب جرائم حرب في غزة

مصراوي

أوضح مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، أن أوروبا تقدم دعما إنسانيا لغزة وتعمل لإيقاف الحرب التي تتسبب في ضحايا مدنيين.

وقال بوريل في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة" إن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها لكن ينبغي عليها أن تراعي القانون الدولي.

وأكد بوريل أن المحكمة الجنائية الدولية هي وحدها من تقرر من ارتكب جرائم حرب في هذا الصراع، لافتا إلى أن واجب المسؤولين في الاتحاد الأوروبي حماية المدنيين.